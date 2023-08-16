Александр Энберт: «Чигирев пока не думает о шоу с Медведевой. Он сейчас очень занят спортом, у него там большие перспективы»

– Евгения Медведева начала встречаться с фигуристом из парного катания Дмитрием Чигиревым. Не боитесь, что теперь в шоу она будет выступать с новым партнером? – Дима сейчас очень занят спортом: у него там большие перспективы и прекрасная партнерша.