В Роспотребнадзоре ответили, будет ли после Нового года всплеск заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 15 декабря, ФедералПресс. Рост заболеваемости гриппом и коронавирусом после Нового года ожидается, однако, по прогнозам, цифры не превысят средних значений благодаря хорошим результатам прививочной кампании в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии