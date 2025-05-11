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LentaMsk.RU

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Ничья в Новороссийске вывела «Балтику» в РПЛ

В 32-м туре калининградцы сыграли вничью в гостях с новороссийским «Черноморцем» (0:0), набранного очка им было достаточно для выхода в элитный дивизион российского […] The post Ничья в Новороссийске вывела «Балтику» в РПЛ first appeared on LentaMsk.

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