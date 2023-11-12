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Подсказали 3 хитрости - теперь лук на окне растет моментально, перо ровное, зеленое и без горечи

Подсказали 3 хитрости - теперь лук на окне растет моментально, перо ровное, зеленое и без горечи

Много лет назад мне подсказали 3 хитрости, благодаря которым у меня всегда лук на окне растет моментально.

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Комментарии
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Daddy Bo
Для того, чтобы выгонять лук в воде, у вас сама луковица не должна касаться воды, а корень, наоборот - быть в воде. Для этого, берёте пластиковую бутылку из-под молока, моете, высушиваете и отрезаете горлышко примерно в том месте, где бутылка становится цилиндрической. Переворачиваете отрезанную часть и вставляете как воронку в цилиндрическую часть бутылки. в горлышко сверху вставляете луковицу так, чтобы корневая часть входила в отрезанную воронку. Наливаете воды столько, чтобы она не доходила до самой луковицы - и в таком положении и оставляете. Воду подливаете при уменьшении её уровня. И выглядит аккуратно и использовать можно многократно с другими луковицами, и выбросить не жалко.  Удачи!
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