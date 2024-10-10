В Госдуме планируют ввести штрафы для родителей квадроберов

За укусы им и вовсе может грозить административная ответственность Депутаты Госдумы совместно с рабочей группой юристов готовит поправки в Административный кодекс, предполагающий штрафы для родителей квадроберов.
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