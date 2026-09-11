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Новости для Фанов

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10 мрачных фэнтези-фильмов, которые возвращают атмосферу «Ван Хельсинга»

10 мрачных фэнтези-фильмов, которые возвращают атмосферу «Ван Хельсинга»

Тёмное фэнтези — это особый жанр, в котором готическая эстетика переплетается с динамичным экшеном, а классические монстры обретают новое прочтение.

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