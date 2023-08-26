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Каролин Возняцки: «Горжусь тем, что в туре довольно много мам, которые проложили путь для будущих поколений»

Ее спросили, тяжелее ли ей сейчас восстанавливаться после нагрузок. «Чем старше становишься, тем сложнее.

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