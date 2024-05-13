Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Александр Симаков
    Из Вашего комментария следует, что Вы - не русский,  и не патриот?Bloomberg, США. А...

Bloomberg, США. Аналитики предположили, что значит выдвижение Белоусова в министры обороны

Bloomberg, США. Аналитики предположили, что значит выдвижение Белоусова в министры обороны

Владимир Путин заменил своего давнего министра обороны Сергея Шойгу профессиональным экономистом Андреем Белоусовым, сообщает Bloomberg.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Давно слышу от русских патриотов уважительные слова о Белоусове. Наверное, толк от него будет, и немалый.
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12 час.
Иван Агеев
Когда сказать по-существу нечего, на помощь приходит &quot;пятая колонна&quot;. А без этой мантры вообще глупо бы выглядела...
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9 час.
Александр Симаков
Из Вашего комментария следует, что Вы - не русский,  и не патриот?
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