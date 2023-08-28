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Байлс выиграла 8-е золото в многоборье на чемпионате США. Она побила рекорд по титулам, который держался 90 лет

26-летняя Байлс выиграла многоборье с результатом 118,450 балла и опередила серебряного призера Шайлис Джонс на 4 балла (114,550), третьей стала Лиэнн Вонг (111,100).

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