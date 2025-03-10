«Эйфория супертепла»: какая погода ожидает Калужскую область на рабочей неделе

И все же давайте не забывать, что март все-таки скорее последний зимний месяц. Поэтому мы не застрахованы от последних визитов зимыПервая неделя весны в центральных областях России завершилась подлинным рекордным фейерверком.
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