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Калужские новости

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«Эйфория супертепла»: какая погода ожидает Калужскую область на рабочей неделе

«Эйфория супертепла»: какая погода ожидает Калужскую область на рабочей неделе

И все же давайте не забывать, что март все-таки скорее последний зимний месяц. Поэтому мы не застрахованы от последних визитов зимыПервая неделя весны в центральных областях России завершилась подлинным рекордным фейерверком.

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