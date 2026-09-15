16 сентября в некоторых районах Севастополя ограничат подачу электроэнергии

Где не будет электричества в Севастополе 16 сентября.Отключения электроэнергии в Севастополе затронут проспект Генерала Острякова, улицы Генерала Хрюкина и Хрусталева, а также село Гончарное и поселок Ласпи.
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