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Спички - не игрушка

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Началось. Битва под Харьковом станет для Украины решающей. На очереди Киев – власти уже готовятся

Началось. Битва под Харьковом станет для Украины решающей. На очереди Киев – власти уже готовятся

На Украине начинается решающая битва, пишет Politico. Российские войска усилили давление на Харьков, ситуация в районе Киева тоже вызывает беспокойство – власти уже отправили на оборону столицы половину новых бригад ВСУ.

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