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Царьград

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На манеже одни и те же! "Кровавый клоун" требует солдат НАТО!». Экс-главком ВСУ Залужный считает, что надо менять территории Украины на мир

На манеже одни и те же! "Кровавый клоун" требует солдат НАТО!». Экс-главком ВСУ Залужный считает, что надо менять территории Украины на мир

Захваченные русскими воинами города и посёлки Украины можно отдать России в обмен на сохранение дальнейшего мира на остальной территории страны.

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