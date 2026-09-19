Учёный Попков: ИИ уже работает с потенциально опасными знаниями

ИИ уже работает с данными, которые могут быть опасными, рассказал RT кандидат биологических наук, руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков.
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