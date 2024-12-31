Генеральный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Тимур Пипия в беседе с РЕН ТВ заявил, что западные страны продолжат поддерживать оппозицию и постараются создать ситуацию, при которой можно будет свергнуть действующую власть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии