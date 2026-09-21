Театр абсурда
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Театр абсурда

8 903 подписчика

«Я заблудился»: мошенники зовут подростков на свидание, а потом заставляют «обыскивать» квартиру

«Я заблудился»: мошенники зовут подростков на свидание, а потом заставляют «обыскивать» квартиру

Они знакомятся на сайтах, красиво ухаживают, обещают приехать на мотоцикле.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Наша страна всё больше пошгружается в хаос, так, как в Конституции уже давно отсутствует статья - ИДЕОЛОГИЯ! В нинешнем составе Думы стало ещё больше противников ИДЕОЛОГИИ, как это раньше нам понималось. Будет больше воровства, казнокрадства и разложения молодого поколения, и затем неизбежный хаос внутри России.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Современные повсеместная цифровизация, вкупе с отсутствием нормального воспитания, отданного на откуп интернету, дебилизация молодежи путем современного  образования, открыли  фантастические возможности для преступников  всех мастей.  Что тут говорить о современных "неразумных" чадах, если и множество взрослых попадается на такие уловки, не говоря уже о стариках.