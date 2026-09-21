«Я заблудился»: мошенники зовут подростков на свидание, а потом заставляют «обыскивать» квартиру

Они знакомятся на сайтах, красиво ухаживают, обещают приехать на мотоцикле.
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Наша страна всё больше пошгружается в хаос, так, как в Конституции уже давно отсутствует статья - ИДЕОЛОГИЯ! В нинешнем составе Думы стало ещё больше противников ИДЕОЛОГИИ, как это раньше нам понималось. Будет больше воровства, казнокрадства и разложения молодого поколения, и затем неизбежный хаос внутри России.
Современные повсеместная цифровизация, вкупе с отсутствием нормального воспитания, отданного на откуп интернету, дебилизация молодежи путем современного образования, открыли фантастические возможности для преступников всех мастей. Что тут говорить о современных "неразумных" чадах, если и множество взрослых попадается на такие уловки, не говоря уже о стариках.