Премьер Баварии призвал к досрочным выборам в ФРГ из-за государственного кризиса

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция ФРГ во главе с Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, призвав к проведению досрочных выборов.