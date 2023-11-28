Премьер Баварии призвал к досрочным выборам в ФРГ из-за государственного кризиса

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер заявил, что правящая коалиция ФРГ во главе с Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, призвав к проведению досрочных выборов.
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