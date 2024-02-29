Самолеты между Москвой и Петербургом летом будут летать каждые 15 минут

Этим летом самолеты между Москвой и Санкт-Петербургом будут летать каждые 15 минут. С июня по сентябрь из московских аэропортов в Пулково будут выполнять в среднем по 83 рейса в сутки — и столько же в обратном направлении, пишут «Известия».