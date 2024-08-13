Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новый «Панцирь» получил дополнительные ракеты вместо автопушек

Новый «Панцирь» получил дополнительные ракеты вместо автопушек

Представитель Конструкторского бюро приборостроения Дмитрий Антонов рассказал «Звезде» на форуме «Армия-2024», что новая модификация зенитного комплекса «Панцирь» - «Панцирь-СМД-Е» - получила дополнительные ракеты для ближнего боя вместо автоматических пушек, которые устанавливались на него ранее.

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