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Гарначо не приехал на предсезонку «Челси». Аргентинец хочет покинуть клуб

Алехандро Гарначо не вернулся в расположение « Челси » к началу предсезонной подготовки, сообщает The Athletic.

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