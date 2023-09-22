ФОТО: DMITRY ROGULIN, ДМИТРИЙ РОГУЛИН/GLOBALLOOKPRESS Тиктокер Даня Милохин уехал из России в Дубай после предложения призвать его в армию.
НОВЫЙ СКАНДАЛ С МИЛОХИНЫМ ВСКРЫЛ ГЛУБИННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Если самоустраняются от воспитания молодежи, то воспитанием занимается враг, разложением, без цели государства без плана развития страны, всё будет именно так
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11 час.
N
Nata
Перестроечное : "Нам не нужны творцы! Мы строим общество потребления и нам нужны потребители!" Сейчас боком стране выходит.
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3 час.
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