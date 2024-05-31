Дайджест дня: дизельный BJ40, производительность АВТОВАЗа и другие события индустрии

Дайджест дня: дизельный BJ40, производительность АВТОВАЗа и другие события индустрииЗавершена сертификация внедорожника BAIC BJ40 с дизельным двигателем, и в ближайшее время такие машины поступят к российским дилерам.
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