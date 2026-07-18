Джордж Рассел объяснил свои проблемы на старте уик-энда в Спа

Джордж Рассел объяснил свои проблемы на старте уик-энда в СпаLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел, показавший восьмое время во второй тренировке Гран При Бельгии, признался, что его сторона боксов неудачно начала гоночный уик-энд.
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