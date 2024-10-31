Марс, роботы, технологии: Маск рассказал о будущем в новом большом интервью

Илон Маск и Питер Диамандис обсуждают будущее ИИ / © FII Главные тезисы Маска из интервью: Первые космические беспилотные корабли отправятся на Марс в ближайшие два года, а еще через два года на Красную планету впервые полетят люди; Главная долгосрочная угроза — глобальный демографический коллапс.
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