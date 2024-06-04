Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гранков
    Ну заяц, ну погоди !FT: Запад пытаетс...
  • Борис Шаров
    Следующим царем должен быть Пётр Толстой,посмотрим как после этого грёбаные кичильбеки будут здесь дышать?"Платите [русским...
  • Марина Биченова
    Пётр Толстой российский народ с Вами!"Платите [русским...

Эффект санкционного бумеранга.

Эффект санкционного бумеранга.

FOCUS Online немецкий информационно-политический еженедельный иллюстрированный журнал издательства Hubert Burda Media развенчал идею Вудро Вильсона положить конец войнам с помощью экономических санкций столь яростно поддерживаемую Анналене Бэрбок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А как всё радужно начиналось - задавить Россию санкциями... А &quot;посчитали - прослезились&quot;, ибо таки прошел вполне материально ощутимый откат от санкций по ЕС. Хорошо смотрится... и ведь их никто не заставлял в этом едином порыве навредить России - сами захотели стоило США слегка подтолкнуть...
Ответить
1 д.
Людмила Фирстова
Татьяна, там практически нет настоящих профессионалов, способных к аналитике... Вот и результат
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх