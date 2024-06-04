FOCUS Online немецкий информационно-политический еженедельный иллюстрированный журнал издательства Hubert Burda Media развенчал идею Вудро Вильсона положить конец войнам с помощью экономических санкций столь яростно поддерживаемую Анналене Бэрбок.
Эффект санкционного бумеранга.
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А как всё радужно начиналось - задавить Россию санкциями... А "посчитали - прослезились", ибо таки прошел вполне материально ощутимый откат от санкций по ЕС. Хорошо смотрится... и ведь их никто не заставлял в этом едином порыве навредить России - сами захотели стоило США слегка подтолкнуть...
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1 д.
Людмила Фирстова
Татьяна, там практически нет настоящих профессионалов, способных к аналитике... Вот и результат
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1 д.
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