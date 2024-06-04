Эффект санкционного бумеранга.

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ А как всё радужно начиналось - задавить Россию санкциями... А "посчитали - прослезились", ибо таки прошел вполне материально ощутимый откат от санкций по ЕС. Хорошо смотрится... и ведь их никто не заставлял в этом едином порыве навредить России - сами захотели стоило США слегка подтолкнуть...