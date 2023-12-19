Татьяна Монтян: Ситуация у Орбана так себе

Ну а пока деньги на поддержание войны в Украине выжимают из самых бедных стран Европы типа Болгарии, — старшие товарищи ищут варианты как локального укрощения строптивого Орбана, так и гарантированные варианты пресечения подобного поведения отдельных стран на перспективу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии