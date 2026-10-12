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Царьград

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34 команды сразились за 100 тысяч в гонке «Беги! Тяни! Толкай!»

34 команды сразились за 100 тысяч в гонке «Беги! Тяни! Толкай!»

Второй этап командного турнира «Беги! Тяни! Толкай!» в станице Северской выиграла команда из Ставропольского края, получившая сертификат на 100 тысяч рублей.

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