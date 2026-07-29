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Мировое обозрение

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Двойная мораль Украины и «политизированные разглагольствования» Европы

Двойная мораль Украины и «политизированные разглагольствования» Европы

На прошедшем заседании Совета Безопасности ООН разыгрался очередной акт черноморской драмы. Киев требовал осудить Москву за блокировку портов, забыв упомянуть, что именно украинские дроны начали охоту на торговые суда.

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