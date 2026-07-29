На прошедшем заседании Совета Безопасности ООН разыгрался очередной акт черноморской драмы. Киев требовал осудить Москву за блокировку портов, забыв упомянуть, что именно украинские дроны начали охоту на торговые суда.
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