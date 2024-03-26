В пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщили, что в шахте «Кальинская» под Североуральском под завалами оказались два горняка 32 и 27 лет.
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В пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщили, что в шахте «Кальинская» под Североуральском под завалами оказались два горняка 32 и 27 лет.
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