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Аргументы недели

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Шахтеры

Шахтеры

В пресс-службе Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщили, что в шахте «Кальинская» под Североуральском под завалами оказались два горняка 32 и 27 лет.

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