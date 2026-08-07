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Кубок Карри. 4-й тур. «Грикас» сыграют с «Лайонс», «Шаркс» встретятся с «Боланд Кавальерс», другие матчи

8-9 августа пройдут матчи четвертого тура Кубка Карри по регби. Кубок Карри 4-й тур 8 августа Грикас – Лайонс – 14.

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