Мэр Тегерана Закани заявил, что снял кандидатуру с выборов президента в Иране

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что снялся с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.
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