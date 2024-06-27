Мэр Тегерана Закани заявил, что снял кандидатуру с выборов президента в Иране

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что снялся с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов - спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.