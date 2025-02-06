Ольга Урайкина: Совместно с главой администрации Бахчисарайского района Анжеликой Ястребовой прибыли в Красноярский край с ответственной миссией предоставлять Бахчисарайский район и Республику Крым и

Совместно с главой администрации Бахчисарайского района Анжеликой Ястребовой прибыли в Красноярский край с ответственной миссией предоставлять Бахчисарайский район и Республику Крым и принять активное участие в Региональном дне по теме "ТРАНСПОРТНАЯ И ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ'" в формате II … .