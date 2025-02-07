В субботу «Водник» сыграет дома с иркутской «Байкал-Энергией»

Матч пройдёт восьмого февраля в 13:00 на родном стадионе «жёлто-зелёных» — архангельском «Труде»Напомним, что в минувшую среду «Водник» одолел хабаровский «СКА-Нефтяник» в непростом домашнем матче и наконец вышел на первое место в турнирной таблице Чемпионата России по хоккею с мячом.