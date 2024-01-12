В Новосибирске подвели итоги празднования Нового года

По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, в декабре 2023 года и январе 2024 года в Новосибирске провели больше сотни мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.
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