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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске подвели итоги празднования Нового года

В Новосибирске подвели итоги празднования Нового года

По данным департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, в декабре 2023 года и январе 2024 года в Новосибирске провели больше сотни мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

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