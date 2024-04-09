Переговоры Сергея Лаврова и Ван И начались в Китае

В Китае начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД КНР Ван И. 9 апреля РЕН ТВ публикует кадры начала переговоров, которые проходят в настоящий момент в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.
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