Глава Генштаба Белоруссии рассказал шутку о том, как расшифровывается НАТО

Русские и белорусские военные иронизируют над Североатлантическим альянсом и его помощи Украине.Генерал-майор Павел Муравейко, командующий Генштабом Белоруссии, рассказал о том, что в кулуарах ОДКБ аббревиатуру НАТО расшифровывают, как No Actions Talks Only, "никаких акций, только разговоры".
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