Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Не испытали, а продемонстрировали. Разнийа огромная.МИД России обещае...
  • Grandad
    Что за враг заменил в заголовке "ограничить число мигрантов" написал "ограничить учет мигрантов", придав предложению ...Депутат Госдумы п...
  • Амара Карпова
    Конфисковать💯Активист Бородин ...

Глава Генштаба Белоруссии рассказал шутку о том, как расшифровывается НАТО

Глава Генштаба Белоруссии рассказал шутку о том, как расшифровывается НАТО

Русские и белорусские военные иронизируют над Североатлантическим альянсом и его помощи Украине.Генерал-майор Павел Муравейко, командующий Генштабом Белоруссии, рассказал о том, что в кулуарах ОДКБ аббревиатуру НАТО расшифровывают, как No Actions Talks Only, "никаких акций, только разговоры".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх