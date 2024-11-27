Глава Генштаба Белоруссии рассказал шутку о том, как расшифровывается НАТО

Русские и белорусские военные иронизируют над Североатлантическим альянсом и его помощи Украине.Генерал-майор Павел Муравейко, командующий Генштабом Белоруссии, рассказал о том, что в кулуарах ОДКБ аббревиатуру НАТО расшифровывают, как No Actions Talks Only, "никаких акций, только разговоры".