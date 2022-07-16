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МВД предложило указывать в трудовых договорах мигрантов данные единого документа с чипом

МВД предложило указывать в трудовых договорах мигрантов данные единого документа с чипом

Ведомство хочет законодательно отразить в Трудовом кодексе необходимость указывать в трудовом договоре между работодателями и мигрантами сведения о едином документе с электронным носителем, об учетной записи в реестре иностранных работников.

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