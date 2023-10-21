В Приднестровье предупредили о признаках ведения Молдавией военных приготовлений

Об этом говорят постоянные учении с НАТО и бесконечные сборы резервистов – МИД ПМР.Крупные западные финансовые транши для модернизации армии Молдавии, аномально большое число совместных с НАТО учений, кроме того, бесконечные военные сборы с привлечением резервистов – все это трудно воспринимать иначе как приготовления военного характера.