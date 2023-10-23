Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.
ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов
Комментарии
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Василий Горбатов
Поживём - увидим
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4 д.
людмила михайлик
Создавать дружины русских людей в ответ на выходки мигрантов, семьи агрессивных подростков выселять, надо самим защищать себя и Родину от безродных, если правители не реагируют, навезли швали
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4 д.
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