Театр абсурда
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Театр абсурда

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ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

ФРОНТ В НАШЕМ ТЫЛУ - "мирные" под ударом мигрантов

Наконец-то началась борьба с диаспорами, которые помогают мигрантам нарушать законы в России Эту идею долго обсуждали на разных уровнях власти и представители общественности, но только на текущей неделе начались реальные подвижки, денонсирована конвенция и взялись за диаспоры.

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Комментарии
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Василий Горбатов
Поживём - увидим
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4 д.
людмила михайлик
Создавать дружины русских людей в ответ на выходки мигрантов, семьи агрессивных подростков выселять, надо самим защищать себя и Родину от безродных, если правители не реагируют, навезли швали
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4 д.

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