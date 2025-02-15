Отравивший знакомого пирожками с ртутью россиянин арестован

В Москве суд арестовал мужчину, отравившего знакомого пирожками с ртутью Зюзинский районный суд Москвы арестовал Дмитрия Балакина, отравившего знакомого пирожками с ртутью из-за ревности к 24-летней коллеге.
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