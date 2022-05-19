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Баркли начал скандирование в поддержку «Далласа» перед толпой болельщиков «Голден Стэйт»

Баркли начал скандирование в поддержку «Далласа» перед толпой болельщиков «Голден Стэйт»

Легендарный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли решил подколоть болельщиков «Голден Стэйт» перед первым матчем финала Западной конференции с «Далласом».

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