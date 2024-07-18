До чего страну Путин довёл?..

С

Странник

Это и есть объяснение того, почему СССР экономически рос...он просто надеялся только на себя. а не как хренов лужков: я лучше куплю молоко в латвии за 1 рубль, чем в Вологде за 5 рублей..... жаль что помер, сейчас бы его рожу бы мокнуть куда надо....