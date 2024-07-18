До чего страну Путин довёл?..

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Комментарии
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С
Странник
Это и есть объяснение того, почему СССР экономически рос...он просто надеялся только на себя.  а не как хренов лужков: я лучше куплю молоко в латвии за 1 рубль, чем в Вологде за 5 рублей..... жаль что помер, сейчас бы его рожу бы мокнуть куда надо....
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8 час.
Misha Glusch
эт точно. работника хер найдешь...
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6 час.

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