Источник рассказал, как депутат Мирзоев управлял клубом "Полигон"

Известия/Эдуард Корниенко Владеющий клубом "Полигон" в Костроме депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, арестованный накануне, напрямую отдавал все приказы директорам заведения, которые в разное время находились на этой должности.
Известия/Эдуард Корниенко Владеющий клубом "Полигон" в Костроме депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, арестованный накануне, напрямую отдавал все приказы директорам заведения, которые в разное время находились на этой должности.
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