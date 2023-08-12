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Тухель проиграл 5 из 13 первых матчей во главе «Баварии». Это худший показатель с 1992 года

Тухель проиграл 5 из 13 первых матчей во главе «Баварии». Это худший показатель с 1992 года

Мюнхенская команда потерпела поражение от «Лейпцига» со счетом 0:3 в матче за Суперкубок Германии.  Это была 13-я игра Тухеля на посту главного тренера «Баварии».

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