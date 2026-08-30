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Кардиолог Зверхановская: курение и лишний вес сокращают ресурс сердца

Кардиолог Зверхановская: курение и лишний вес сокращают ресурс сердца

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог отделения хирургии аорты и её ветвей Научно-клинического центра № 1 РНЦХ им.

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