Мировое обозрение

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Украина - привнесенное извне определение территории (от слов "у края"), существование ее в рамках одного русского этн...Кончая со старой ...
  • Дмитрий Марченко
    Зеленский давит н...
  • Дмитрий Марченко
    Зе сука обратись к японцам, расскажи им что ты сочувствуешь им по поводу бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американск...Зеленский давит н...

Электромобиль Cadillac Lyriq поступил в серийное производство раньше, чем планировалось — предзаказ стартует 19 мая

Электромобиль Cadillac Lyriq поступил в серийное производство раньше, чем планировалось — предзаказ стартует 19 мая

Американская автомобильная корпорация General Motors объявила в понедельник о старте серийного производства электрического кроссовера Cadillac Lyriq 2023 модельного года на заводе в Спринг-Хилл (штат Теннесси), начавшемся с опережением графика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх