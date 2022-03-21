Электромобиль Cadillac Lyriq поступил в серийное производство раньше, чем планировалось — предзаказ стартует 19 мая

Американская автомобильная корпорация General Motors объявила в понедельник о старте серийного производства электрического кроссовера Cadillac Lyriq 2023 модельного года на заводе в Спринг-Хилл (штат Теннесси), начавшемся с опережением графика.
Американская автомобильная корпорация General Motors объявила в понедельник о старте серийного производства электрического кроссовера Cadillac Lyriq 2023 модельного года на заводе в Спринг-Хилл (штат Теннесси), начавшемся с опережением графика.
Свежие комментарии