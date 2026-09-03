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Отставной генерал бундесвера призвал отправить украинцев призывного возраста на фронт

Отставной генерал бундесвера призвал отправить украинцев призывного возраста на фронт

Германии стоит задуматься над тем, как сделать, чтобы украинцы мобилизационного возраста, осевшие в ФРГ после начала конфликта, вернулись на родину и пошли на фронт воевать против России.

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