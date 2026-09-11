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Суть Событий

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В Воронеже и Перми при атаке БПЛА повреждены жилые дома, в Чувашии - вышка сотовой связи

В Воронеже и Перми при атаке БПЛА повреждены жилые дома, в Чувашии - вышка сотовой связи

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 306 беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны.

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