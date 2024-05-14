Ничушкин отстранён от игр НХЛ на полгода

Для россиянина хоккейный сезон официально завершён.фото: nhl.com--> НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) заявили об отстранении российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от участия в матчах плей-офф лиги на полгода.