Ничушкин отстранён от игр НХЛ на полгода

Для россиянина хоккейный сезон официально завершён.фото: nhl.com--> НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) заявили об отстранении российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина от участия в матчах плей-офф лиги на полгода.
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