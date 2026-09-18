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FiNE NEWS

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Игорь Забиран берётся за старинный «воздушный» дом: как бывший глава «СКА Арены» вдохнёт жизнь в аварийный памятник

Вот это поворот! Бывший руководитель «СКА Арены» и «Стройтрансгаза» Игорь Забиран неожиданно стал единственным претендентом на аренду старинного здания-памятника на Парковой улице, 7.

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